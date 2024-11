A Serre Persano evitate 18.000 tonnellate di CO2

EF Solare, tra i principali operatori fotovoltaici in Europa partecipato al 70% dai fondi di F2i Sgr e al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha completato con successo il rinnovamento degli impianti fotovoltaici siti a Borgo San Lazzaro e Spineto (comune di Serre Persano in provincia di Salerno).

Gli impianti, dalla potenza complessiva di 21MW, si trovano sui terreni in uso all'Esercito Italiano e convenzionalmente gestiti da Difesa Servizi S.p.A., organo in house del Ministero della Difesa. Da anni EF Solare collabora positivamente con Difesa Servizi con l'obiettivo di contribuire al processo di decarbonizzazione del Paese e a renderlo sempre più autonomo energeticamente. Infatti, l'applicazione delle ultime e più evolute tecnologie consentirà di produrre mediamente ogni anno il 30% di energia pulita in più a parità potenza e suolo occupato.

La totale trasformazione dell'impianto esistente ha riguardato l'introduzione di nuovi pannelli solari ad alta efficienza e bifacciali, l'utilizzo di un sistema ad inseguimento solare abbinato ad inverter di ultima generazione rendendo l'impianto operato da EF Solare presso le aree di Difesa Servizi tra i più evoluti attualmente sul mercato.

La produzione annuale attesa dopo l'inaugurazione, avvenuta oggi, è di circa 40.000 MWh, corrispondenti ai consumi annuali di circa 15.000 famiglie. Grazie al revamping completo degli impianti e alla loro produzione di energia pulita, verranno evitate 18.000 tonnellate di CO2 corrispondenti alle emissioni per passeggero di circa 15.000 voli Milano-New York. EF Solare opera da anni nella regione Campania con 16 impianti, per una potenza complessiva di 71 MW, gestiti integralmente da personale interno. "Questo progetto di revamping integrale degli impianti del comune di Serre Persano fa parte del programma di rinnovamento che EF Solare sta portando avanti con l'obiettivo, non solo di migliorare la capacità produttiva ma allo stesso tempo di ottimizzare l'utilizzo di suolo. Siamo contenti di questa collaborazione con Difesa Servizi che dimostra come sia possibile gestire in modo efficace la transizione energetica con le istituzioni del nostro Paese" ha spiegato Andrea Ghiselli, Ceo di EF Solare Italia.

"Si tratta di un importante risultato, esempio di come pubblico e privato insieme possano realizzare grandi progetti a favore del Sistema Paese. Il completamento dell'impianto fotovoltaico del comprensorio dell'Esercito di Persano - al momento il più grande realizzato presso un'infrastruttura in uso al Ministero della Difesa - conferma come ancora una volta Difesa Servizi, su mandato delle Forze Armate, stia svolgendo un ruolo attivo per contribuire alla resilienza energetica della Difesa, salvaguardando anche l'ambiente, valorizzando i beni e le aree militari resi disponibili a favore della collettività. La produzione di energie da fonti rinnovabili è uno degli obiettivi della Società e insieme ad importanti partner come EF Solare, realizziamo impianti fotovoltaici già a partire dal 2012, in linea con la politica energetica della Difesa" ha dichiarato Gioacchino Alfano, presidente del cda di Difesa Servizi S.p.A..

"La realizzazione di questo impianto ed i risultati che ne conseguiranno non solo per la resilienza energetica ma anche per la decarbonizzazione della filiera produttiva, confermano la centralità della Difesa nel perseguire gli obiettivi del green deal europeo e dimostrano concretamente che la produzione di energia da fonti rinnovabili è una delle azioni più efficaci per tutelare realmente l'ambiente e favorire nel contempo lo sviluppo sociale ed economico del Paese" ha dichiarato il generale dei Carabinieri, Michele Sirimarco, commissario speciale per lo sviluppo delle energie rinnovabili del ministero della Difesa.



