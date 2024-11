Sicurezza a Napoli: gen. Storniolo, daremo risposte alla città

E' una città che ha bisogno di risposte, Napoli, e "il mio approccio è operare con impegno, grazie alla collaborazione dei miei ufficiali, in piena sinergia con le altre forze di polizia, il prefetto e ovviamente sotto il coordinamento di tutta la magistratura". Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il generale Biagio Storniolo, ha incontrato oggi i giornalisti nella caserma Pastrengo di Napoli, insieme con i suoi ufficiali, tra cui il colonnello Andrea Leo, comandante del reparto operativo.

"Dopo solo sei giorni - ha detto - non ho la pretesa di conoscere il territorio né le sue dinamiche criminali. Ma di certo l'impegno dell'Arma dei carabinieri sarà massimo. Vi assicuro che faremo il nostro meglio per cercare di dare risposte pronte, piene alle esigenze di sicurezza della città".

A chi gli ha chiesto un commento sul cosiddetto "modello Caivano", il comandante provinciale ha assicurato che si tratta di "un modello che funziona e che proseguirà il suo commino".

Storniolo ha quindi espresso il suo "orgoglio" per essere approdato a Napoli dopo diversi incarchi in tutt'Italia: "è la mia prima esperienza qui, - ha spiegato - è trascorsa solo una settimana e il mio è stato un battesimo significativo. La città è bellissima, con le sue complessità che vanno affrontate".





