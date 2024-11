La scorsa notte, verso le due circa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e della stazione di Marigliano sono intervenuti in via del Sole per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

I proiettili sarebbero stati esplosi contro la vetrata di una sala giochi. Due i bossoli ritrovati. Non ci sono feriti.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA