Modifiche a circolazione treni su linea Napoli-Roma via Cassino

Modifiche alla circolazione ferroviaria da domani a giovedì 28 novembre sulla linea Napoli - Roma, via Cassino, per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI nella stazione di Caserta. Alcuni treni del Regionale delle relazioni Caserta - Salerno, Caserta - Napoli Campi Flegrei e Caserta - Napoli Centrale subiranno cancellazioni e/o limitazioni di percorso.

"Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio - informa Trenitalia - Regionale ha previsto corse con bus tra le stazioni di Caserta e Cancello. Il solo treno Regionale 21170 della relazione Caserta - Napoli Centrale è cancellato da Caserta ed Aversa e sostituito con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida".





