Lorito (Federico II), con Intesa Sanpaolo tanti progetti

"Noi facciamo nascere startup, cerchiamo di accompagnarle e ci accompagniamo con chi è in grado di sostenerle come il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo con cui abbiamo una connessione antica e abbiamo tanti progetti in comune". Così Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in occasione dell'evento conclusivo della seconda edizione di 'Up2Stars', primo programma di accelerazione internazionale di startup, da parte di una banca italiana, realizzato dal Gruppo bancario Intesa Sanpaolo e che si svolge in una delle sedi dell'Ateneo federiciano che quest'anno celebra gli 800 anni dalla sua fondazione.

La Federico II è sede del Cnr Agritech, partner di Up2Stars, di cui la banca è socio fondatore, e dell'Innovation Hub del Gruppo, dedicato al trasferimento tecnologico dalla ricerca accademica verso le imprese.

"Up2Stars è un progetto di innovazione che dà sostengo alla creatività - ha evidenziato Lorito - ma cercando di connettere la creatività con il mercato, che è la cosa più difficile. Noi come Ateneo siamo perfettamente in linea, profondamente immersi in quella che è non solo la Terza Missione dell'Università, ma il vero trasferimento tecnologico che può realizzarsi trasferendo le tecnologie dai laboratori alle imprese, ma è ancora meglio se questo trasferimento produce nuove imprese che vengono sostenute da chi spinge nel campo dell'innovazione e così sostiene anche l'economia e lo sviluppo del territorio".





