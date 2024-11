Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un calzaturificio, in via Antonio D'Auria ad Arzano: l'intera fabbrica è stata danneggiata.

L'origine delle fiamme in fase di accertamento ma non ci sono feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri mentre l'area è stata sequestrata.



