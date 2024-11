Deloitte, lavoro e formazione sull'Intelligenza artificiale

Anche il forum di Napoli conferma che l'intelligenza artificiale sta producendo "un impatto significativo" e "noi ci stiamo investendo molto, sia a livello globale che a livello italiano". Lo afferma Angelo Sorrentino, partner di Deloitte, al termine dell'evento "L'intelligenza artificiale nell'ecosistema dell'innovazione in Campania", organizzato dall'ANSA in collaborazione con la Regione Campania e l'università Federico II, svoltosi nella sede della Apple Academy, con il sostegno proprio di Deloitte.

"Abbiamo un centro di competenza sulla GenAI in Italia - ha aggiunto Sorrentino - che conta quasi un centinaio di colleghi.

Vediamo un forte interesse da parte delle imprese e dei nostri clienti su come utilizzare al meglio la tecnologia dell'intelligenza artificiale, in particolare c'è un grosso interesse per capire come gestire i dati, che tipo di governance adottare, tenendo conto sia delle opportunità ma anche dei rischi di questa tecnologia".

Sorrentino spiega che "ci sarà un allargamento del settore in Deloitte, contiamo nei prossimi tre anni di investire significativamente su questa tecnologia in cui stimiamo assunzioni per circa 500 persone, focalizzate sull'artificial intelligence. Contiamo anche di sviluppare circa 350.000 ore di formazione GenAI per i dipendenti Deloitte del network DCM (Italia, Grecia e Malta), oltre a portare avanti importanti collaborazioni strategiche con istituti universitari e centri di ricerca. Come esperti di Open Innovation, la nostra ambizione è risolvere i problemi dei nostri clienti tramite il vasto ecosistema innovativo a disposizione, facendo scouting di soluzioni progettate da startup e scale-up e centri di ricerca che si occupano di GenAI ed artificial intelligence. Il nostro scouting di soluzioni innovative ed il relativo matchmaking - ha concluso - è continuo e non si limita solo all'universo dell'AI".



