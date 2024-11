Colpo da 25 mila euro in farmacia dell'Avellinese

Colpo da 25 mila euro in una farmacia di Sperone, in provincia di Avellino. La rapina è stata consumata la notte scorsa in via Carlo Marx da sei persone che indossavano passamontagna e guanti. Sono entrati dopo aver tranciato la serranda metallica. Asportata la cassaforte che conteneva il denaro in contante. Subito dopo la fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA