A Caserta impianto per l'atletica riempirà il 'buco della 167'

Sono partiti stamattina i lavori a Caserta al Parco degli Aranci, presso il cosiddetto "Buco della 167", un ampio spazio all'interno del quale sarà realizzato un impianto sportivo dedicato all'atletica leggera. In particolare, l'intervento vedrà la costruzione di una pista di atletica a otto corsie, riconosciuta e validata dal Coni e dalla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), che consentirà di ospitare competizioni anche di livello internazionale.

Si tratta di una struttura innovativa ed ecosostenibile: a parte il recupero delle cubature esistenti, infatti, non verrà utilizzato cemento e sarà conservato l'attuale patrimonio naturalistico, a partire dal verde, riducendo al minimo l'impatto ambientale dell'opera. Gli alberi verranno conservati, saranno eliminati solo gli arbusti e la vegetazione infestante, tutelando al massimo la natura. "Parte un'opera strategica per la città - ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino - e per un importante quartiere, che da tantissimi anni aspettava che questa ferita venisse sanata. Abbiamo vinto una battaglia, scongiurando la cementificazione di un'area all'interno della quale sarà allocato un impianto sportivo di grande livello, dove si potranno svolgere gare che richiameranno in città atleti provenienti da ogni parte del mondo. Un elemento di grande importanza, poi, è l'ecosostenibilità di quest'opera; conserveremo il verde esistente, gli alberi e le piante, e l'impatto ambientale sarà molto limitato".

"Questa struttura - ha concluso il Sindaco - ricoprirà un ruolo sociale importante per un quartiere che ha bisogno di un simile luogo di sport e aggregazione, che garantirà una centralità e uno sviluppo sempre maggiori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA