19enne con pistola a salve in tasca denunciato dalla Polizia

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato in possesso di una pistola a salve calibro 9, priva del tappo rosso. E' stata la Polizia di stato a scoprirlo durante dei controlli nel quartiere Vasto di Napoli.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, mentre stavano passando in via Ettore Bellini, hanno notato nei pressi di un locale commerciale un uomo che aggirava con fare circospetto e che appena li ha visti ha tentato di scappare. I poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato ed hanno accertato che, nella tasca della felpa, aveva la pistola con 5 cartucce a salve; negli slip, invece, aveva nascosto una dose di hashish.

Il 19enne napoletano è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.



