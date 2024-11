Il Gip: "Il diciottenne ucciso ha sfidato l'amico a sparare"

"Arcangelo lo sfidava a sparare, mostrando il petto... tutti guardavano nella loro direzione e, una volta esploso il colpo, gli avevano urlato 'cosa hai fatto'". Mette i brividi il racconto contenuto nell'ordinanza con la quale la Gip ha disposto il carcere per Renato Caiafa, il diciannovenne che avrebbe fatto partire "per sbaglio" il colpo di pistola che all'alba dello scorso 9 novembre ha ferito a morte l'amico diciottenne Arcangelo Correra, poi morto in ospedale. Nel racconto agli inquirenti Caiafa riferisce "di essersi reso conto che si trattava di un'arma vera e propria solo al momento dello sparo e, in particolare, allorquando aveva visto il sangue di Arcangelo a terra".

"Solo chi ne avesse conosciuto il posizionamento preciso dell'arma avrebbe potuto vederla", sostiene la gip Maria Gabriella Iagulli.



A Caiafa viene contestato il porto, la detenzione e la ricettazione dell'arma (per l'omicidio è solo indagato) una calibro 9x21 con la matricola cancellata e un serbatoio maggiorato nel quale c'erano almeno 18 dei 26 colpi che poteva contenere. Un'arma che essendo clandestina e potenziata ha un grande valore di mercato.



A parere del giudice l'arma era nella disponibilità di quel gruppo di ragazzi: è inverosimile per l'autorità giudiziaria la versione del ritrovamento casuale per strada fornita dal 19enne, anche se è credibile l'ipotesi del gioco finito male. "Nessuno - sostiene il giudice - avrebbe lasciato un'arma carica, considerato il suo valore, per strada alla libera apprensione da parte di terzi... la criminalità tende ad acquisire il possesso di questo tipo di armi... che possono essere usate mille e mille volte ancora proprio perché, in quanto clandestine, sono difficilmente ricollegabili ai delitti commessi e ai loro autori".

