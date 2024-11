Uccisa nel Cilento: indagato il compagno, conferma inquirenti

La procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel regitro degli indagati per omicidio il compagno di Silvia Nowak, la donna tedesca di 53 anni il cui corpo venne trovato semi-carbonizzato il 18 ottobre scorso a Ogliastro Marina, nel Cilento. E' quanto confermano all'ANSA fonti inquirenti, che tuttavia mantengono il riserbo sugli sviluppi dell'inchiesta.

L'avvocato Felice Carbone, che assiste l'uomo, un 62enne pure lui di nazionalità tedesca, che si è sempre proclamato innocente, ha detto di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione formale.

Secondo quanto emerso finora, Silvia Nowak sarebbe stata uccisa subito dopo la sua scomparsa, martedì 15 ottobre, colpita con un oggetto contundente e poi accoltellata. Il suo assassino, in seguito, avrebbe dato fuoco al corpo, che tuttavia non è bruciato completamente, per cancellarne ogni traccia. Il cadavere è stato trovato venerdì 18 ottobre a un centinaio di metri dalla villetta della coppia. A denunciare la scomparsa della donna era stato proprio il compagno, con cui Silvia aveva deciso di trasferirsi dalla Germania per vivere in Italia.





