Trovati droga e soldi in un'auto durante un controllo

Trovati droga e soldi all'interno di un'auto durante un controllo. Nella serata del 7 novembre scorso, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto al controllo di un'autovettura Lancia Y e dei tre occupanti a bordo, in prossimità della barriera autostradale A/3 Angri Sud, nel Comune di Angri (Salerno), trovando, dietro al sedile lato conducente, una tavoletta sottovuoto sigillata con nastro adesivo, del peso di 1,15 kg, successivamente rivelatasi cocaina.

Sottoposti a perquisizione personale, i tre occupanti dell'auto - tutti residenti a Nocera Inferiore - sono stati trovati in possesso della somma di denaro contante di oltre 8mila euro; il conducente nascondeva anche una cartuccia calibro 9x21.

La successiva perquisizione domiciliare svolta presso l'abitazione del conducente, estesa anche all'attività di autonoleggio da lui gestita, ha consentito il rinvenimento dell'ulteriore somma contante di 2.495 euro, nonché di alcuni documenti d'identità palesemente contraffatti.

Il denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, tenuto conto dell'evidente sproporzione tra l'ammontare delle somme e le fonti di reddito dichiarate dei soggetti. Il conducente e uno dei passeggeri sono stati arrestati per il reato di trasporto di sostanza stupefacente, nonché, per il solo conducente, per il reato di possesso e di documenti di identificazione falsi. L'altro passeggero è stato deferito in stato di libertà per la medesima ipotesi; il conducente anche per il reato di detenzione abusiva di armi in relazione alla cartuccia rinvenuta. Nella giornata di ieri, il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per entrambi gli indagati.



