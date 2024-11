Incidente mortale questa sera sulla strada provinciale 11, nel comune di Capaccio Paestum (Salerno).

La vittima è un ventenne straniero che viaggiava in sella ad una bicicletta.

Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha impattato contro un'auto, perdendo la vita per le gravi ferite riportate.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli.



