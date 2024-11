Scontro bici-auto, morti due ventenni nel Salernitano

Due ventenni di nazionalità straniera, che viaggiavano sulla stessa bicicletta, sono morti in serata in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 11, nel comune di Capaccio Paestum (Salerno).

Per cause ancora in corso di accertamento, la bici si è scontrata frontalmente con un'auto. L'impatto è stato molto violento: un giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, l'altro è stato soccorso ma è morto durante il trasporto in ospedale.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Agropoli.





