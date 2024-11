"Renà non mi lasciare", le ultime parole del 18enne ucciso

Prima di perdere i sensi avrebbe detto "Renà non mi lasciare", Arcangelo Correra, il 18enne morto sabato scorso in ospedale dopo essere stato ferito a morte alla testa da un colpo di pistola esploso dall'amico Renato Caiafa di 18 anni che, a suo dire, stava maneggiando una pistola trovata poco prima sulla ruota di una macchina parcheggiata.

Il giovane ha voluto riferire la circostanza stamattina nel corso dell'udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli (pm Capasso) e notificato dalla Polizia di Stato; fermo che poco fa il gip non ha convalidato disponendo comunque la detenzione in carcere per l'indagato.



