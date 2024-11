Padri benedettini tornano all'abbazia del Goleto

Un ritorno alle radici: domani, alle ore 16.30, il ritorno dei Padri Benedettini all'Abbazia del Goleto di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). Una festa dei monaci e della comunità, a cui sono invitati tutti a partecipare.

Dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, e mons.

Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, inaugurano ufficialmente l'affidamento del complesso abbaziale di San Guglielmo al Goleto con annessa Rettoria di San Luca, Santuario diocesano, alla comunità benedettina di Montevergine a partire, appunto, da domani.

San Guglielmo, nato nel 1085 a Vercelli in una nobile famiglia, fondò il cenobio maschile di Montevergine, quindi, nel 1133, fondò la cittadella monastica del Santissimo Salvatore al Goleto. Nel 1807 dopo una serie di vicissitudini, i Padri benedettini di Montevergine lasciarono l'antica Abbazia del Goleto.

"La riscoperta del luogo considerato il 'cuore' della spiritualità benedettina si deve a padre Lucio Maria De Marino, monaco di Montevergine che nel 1973 ritornò ad abitare da eremita i ruderi del complesso, dopo anni di decadenza, e permise il recupero funzionale della struttura, restituendola a nuova vita e allo splendore che oggi tutti possono ammirare", afferma l'abate di Montevergine e Assisi Riccardo Luca Guariglia. "Dal 1990 al luglio 2021 - prosegue - i Piccoli Fratelli della Comunità Jesus Caritas, ispirata a Charles De Foucauld, si sono presi cura dell'animazione spirituale del complesso goletano, che è diventato sempre più punto di riferimento per tutti coloro che sono assetati di assoluto.

Oggi, il complesso abbaziale del Goleto, ritorna ai Benedettini celebrando l'importanza che questo luogo ha per la nostra comunità dato che proprio qui il 25 giugno 1142 morì San Guglielmo, il cui corpo è custodito presso il nostro Santuario di Montevergine".

"Una comunità di benedettini sarà presente in maniera stabile presso il complesso abbaziale del Goleto, luogo benedetto da Dio", aggiunge Pasquale Cascio Arcivescovo di Sant'angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. "È un evento di spiritualità, di cultura e di promozione sociale che avrà una sua ricaduta sulla realtà ecclesiale, diocesana e sociale. Tutto ciò è stato possibile grazie all'amicizia e la fraternità sacerdotale-spirituale-pastorale con l'abate, dopo un cammino di discernimento leggendo i segni dei tempi".

Il programma di domani prevede, alla Cappella di San Luca, alle 16.30, la celebrazione solenne del Vespro presieduta dal Padre Abate, Riccardo Luca Guariglia con tutta la comunità monastica di Montevergine; alla Sala del Casale diocesano, alle 17.00, la Lettura del Decreto arcivescovile sull'accoglienza della comunità monastica presso l'Abbazia del Goleto. Con gli interventi di Rosa Anna Maria Repole, sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi; dom Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine e mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.



