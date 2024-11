Manfredi, per il bradisismo si investe su sicurezza scuole

Migliorare la sicurezza degli edifici scolastici nell'area del bradisismo: è la priorità individuata dal Comune di Napoli come spiega il sindaco Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro a Pozzuoli con il ministro della protezione civile Nello Musumeci dedicato proprio al programma degli investimenti in programma nell'area a rischio.

"Ci sarà - sintetizza Manfredi - un intervento massiccio sulle scuole, nove comunali e tre della città metropolitana. Ma questo primo lotto di interventi prevede anche altre opere significative a Napoli per infrastrutture viarie ed idrauliche, come gli interventi sul sistema fognario, in particolare sul collettore di Agnano. A Pozzuoli si interverrà anche su infrastrutture di interesse nazionale, come il carcere femminile e l'Accademia aeronautica". I tempi? "Si spera di rispettarli, sono opere complesse. Veniamo da esperienze non positive ma ci auguriamo che questa volta sia diverso".

Negli interventi si contempla anche un rafforzamento del pontile di Bagnoli: "Accanto all'utilizzo quotidiano, ludico, lo abbiamo messo a disposizione come ulteriore elemento nell'ambito di un piano di evacuazione. Ovviamente speriamo non debba mai servire a questo scopo, ma è opportuno investire anche su una eventuale funzione di emergenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA