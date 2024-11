Fratoianni, contrari a terzo mandato per presidenti Regioni

"Noi lo abbiamo detto in più occasioni e siamo contrari. Siamo contrari all'idea che ruoli monocratici possano autoriprodursi all'infinito". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, da Napoli, in merito alla possibilità di un terzo mandato alla guida della Regione Campania, dell'attuale presidente Vincenzo De Luca. Fratoianni, a margine di un'iniziativa per la presentazione di alcuni ingressi nel partito, ha aggiunto: "Nel lessico diffuso la parola presidente è diventata parola governatore e già questo dovrebbe darci qualche indicazione su quali sono i rischi che ruoli come questi possano all'infinito autoriprodursi, pensiamo che sia sbagliato". Il segretario di Sinistra italiana ha ricordato che il partito "ha votato in Parlamento contro il terzo mandato per i sindaci sotto i 15 mila abitanti e, dunque, capirete bene che per i presidenti delle Regioni, il nostro non può che essere un giudizio omogeneo, poi naturalmente ora la palla passa alla coalizione, alle forze politiche. Il Pd si è già espresso, il Movimento 5 stelle ha sempre avuto una posizione piuttosto chiara. Credo che la coalizione abbia il compito di indicare una strada", ha concluso.

Fratoianni, campo largo? Ha un futuro radioso

"Smetterei di attardarmi nelle aggettivazioni che non portano mai fortuna e consiglierei a tutti e a tutte di occuparsi del merito". Così il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, rispondendo a una domanda sul campo largo. "Il campo largo ha un futuro radioso - ha aggiunto - perché questo Paese, e non solo questo Paese, ha bisogno di politiche e di scelte che vadano nel segno della giustizia sociale, della giustizia ambientale, della pace, dello stop al consumo di suolo, dell'investimento in sanità pubblica, dell'investimento in istruzione pubblica, dall'asilo all'università, nella cultura. Sono tutte risposte - ha sottolineato - che hanno a che fare anche con il disagio che cresce nella società italiana, anche in territori come questi. La violenza diffusa è il frutto anche di questo: di investimenti insufficienti in questa direzione e noi crediamo che sia necessario cambiare".

Fratoianni, autonomia differenziata rende il Paese più debole

"Lo 'Spacca Italia' di Calderoli è una misura pensata per dividere, per aumentare le disuguaglianze, per cristallizzarle, per approfondirle non solo tra Nord e Sud, dove questo effetto è evidentissimo, inaccettabile e grida vendetta, ma aumenta le disuguaglianze fra centro e periferia e rende tutto il Paese più debole". E' il giudizio sulla legge sull'autonomia differenziata espresso da Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, oggi a Napoli per presentare nuove adesioni al partito. Secondo Fratoianni, "anche le regioni più concorrenziali, quelle produttive del Nord Italia saranno messe in ginocchio da questa misura". Intanto oggi è attesa la decisione della Consulta sui ricorsi alla legge Calderoli presentati da alcune Regioni. "Vediamo e aspettiamo con grande rispetto per la Corte costituzionale - ha detto Fratoianni - poi attenderemo nei primissimi giorni del prossimo anno il giudizio sui quesiti referendari che hanno raccolto milioni di firme".

Fratoianni, rafforzare Si a Napoli è segnale importante

"Per noi rafforzare Sinistra italiana Napoli è un segnale molto importante che va nella direzione nella quale stiamo andando ormai da oltre due anni: dare forza all'Alleanza Verde e Sinistra". Così Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, oggi a Napoli per annunciare l'adesione al partito del consigliere comunale Rosario Andreozzi. Fratoianni ha sottolineato che "Sinistra italiana è una delle componenti che ha costruito questa proposta politica che in questi anni è cresciuta senza sosta, che continuerà a crescere anche nei prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare da quelli di domenica prossima in Umbria e in Emilia, mi auguro accompagnando la sua crescita alla vittoria delle coalizioni progressiste". Da Andreozzi è stato espresso l'auspicio che "il centrosinistra riesca a costruire una forza importante per contrastare la destra nel Paese e non solo. C'è bisogno di una forza di sinistra per cambiare in Italia e nel mondo e credo che Sinistra italiana possa costituire una svolta".





