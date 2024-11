Deloitte, sull'IA forti investimenti delle imprese

"Vediamo oggi importanti investimenti da parte delle imprese sull'intelligenza artificiale, su come usarla al meglio. Ci stiamo investendo molto anche in Deloitte, sia a livello globale che a livello italiano". Così Angelo Sorrentino, partner in Italia di Deloitte, spiega l'impegno della società mondiale di consulenza nel settore dell'Intelligenza Artificiale. Sorrentino è intervenuto al forum "L'intelligenza artificiale nell'ecosistema dell'innovazione in Campania", organizzato da ANSA, in collaborazione con la Regione Campania e l'università Federico II, nella sede della Apple Academy.

Sorrentino ha sottolineato che in Italia Deloitte sta "lavorando sull'operazione di crescita e formazione di talenti con la Digita Academy, un programma di cui siamo orgogliosi, con un forte percorso di studio che ha portato già molti giovani ben formati a diventare oggi nostri colleghi in Deloitte. Per noi è fondamentale in questo settore avere un approccio multidisciplinare di open innovation che ci permette di risolvere sofisticati problemi accedendo ad un vasto ecosistema innovativo. Abbiamo svolto centinaia di progetti ad alto contenuto innovativo in settori come life science, food, la tecnologia e l'industria. Oggi abbiamo circa 6.000 startup nel nostro database che ci abilitano a risolvere i problemi che ci pongono i nostri clienti".

Un percorso su cui Deloitte sta investendo: "L'Intelligenza artificiale - spiega Sorrentino - è un'area di grandi investimenti per noi in Italia: oggi abbiamo circa 100 colleghi che lavorano nel Competence Center per la GenAI, ed abbiamo un piano di investimenti ambizioso nel prossimo triennio, con oltre 500 assunzioni in ambito Intelligenza artificiale".



