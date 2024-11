Ciclo di lezioni Biogem per cinque scuole irpine

Parte venerdì prossimo il ciclo di lezioni, in presenza o in video collegamento, promosso dal centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, rivolto agli studenti di istituti superiori dell'Irpinia di Ariano Irpino, Lioni, Caposele, Cervinara e Lacedonia. Le lezioni, che si articoleranno in cinque giornate fino al 13 dicembre dalle 9 alle 12:30, offerte a titolo gratuito, hanno l'obiettivo di fornire ampie coordinate a ragazzi chiamati a scelte decisive per il proprio percorso informativo e professionale. La lezione inaugurale, dedicata al genoma umano, sarà curata dalle ricercatrici del laboratorio di oncologia molecolare di Biogem, Marianna Scrima e Maria Roberta De Iesu. I temi delle altre lezioni, coordinate dal responsabile dell'area di ricerca di bioetica, Michele Farisco, saranno dedicati alle applicazioni della microscopia nella ricerca preclinica; allo sviluppo di un farmaco; alla biologia e fisiopatologia del cancro e alla embriologia sperimentale.





