Campi Flegrei, per sicurezza infrastrutture piano da 260 milioni

Cinquantasei interventi per le infrastrutture pubbliche nell'area del bradisismo ai Campi Flegrei, da eseguire nell'arco di tre anni con fondi per 260 milioni di euro. E' il massiccio piano di lavori per la sicurezza presentato oggi dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in un incontro con i sindaci del territorio svoltosi a Pozzuoli.

La riqualificazione sismica riguarderà anzitutto gli edifici scolastici, ma anche strutture pubbliche di rilevanza nazionale come la casa circondariale femminile di Pozzuoli e l'Accademia aeronautica, ma anche il comprensorio logistico della Guardia di Finanza a Miseno e quello militare di Nisida.

Un altro capitolo è dedicato alle opere idrauliche, cominciando dagli interventi sulla rete fognaria e su quella idrica a Pozzuoli e Bacoli.

Poi la rete viaria: previsto un nuovo ingresso per la Tangenziale di Napoli, dall'abitato di via Cigliano a Pozzuoli, e il completamento dello svincolo di via Campana.

Infine nel porto di Pozzuoli è prevista una nuova darsena traghetti e saranno eseguite opere di livellamento dei fondali con la creazione di moli galleggianti temporanei. Completano questa prima fase del programma gli interventi per la messa in sicurezza di costa e costoni a Bacoli.



