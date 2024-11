Brucellosi:corso della Regione in favore degli operatori indiani

Ha avuto "un'ottima risposta in termini di adesione e ascolto degli argomenti trattati", fanno sapere dalla Regione Campania, il primo incontro formativo sulla eradicazione della brucellosi bufalina rivolto in particolare agli operatori delle aziende agricole di nazionalità indiana.

Dopo aver infatti già effettuato 45 incontri in favore dei titolari degli allevamenti bufalini della provincia di Caserta, cui hanno partecipato 570 allevatori per un totale di 150 ore di istruzione somministrata a cura di personale della Regione e dell'Asl di Caserta, si sta proseguendo l'attività a beneficio degli operatori degli allevamenti di nazionalità indiana, con il supporto di mediatori culturali e traduttori.



