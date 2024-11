Dalla filiera del cibo alle alluvioni, le potenzialità dell'IA

(di Armando Petretta) Dalla tracciabilità del cibo alla possibilità di evitare disastri come quello di Valencia, l'intelligenza artificiale continua a fare passi da gigante e ad accreditarsi come uno strumento quotidiano dalle grandi potenzialità. Delle sue tante applicazioni si è parlato nel corso di un forum promosso dall'ANSA, in collaborazione con Regione Campania e Università di Napoli Federico II, che si è tenuto a Napoli, prima tappa della "Fabbrica della Realtà", il ciclo di incontri sull'intelligenza artificiale che ha preso il via oggi nella sede della Apple Developer Academy. A Roma, Modena e Trento i prossimi appuntamenti in calendario.

A parlare di come si costruisce un ecosistema dell'innovazione in Campania in grado di creare valore attraverso startup e intelligenza artificiale si sono ritrovati scienziati, rappresentanti delle istituzioni locali e imprenditori.

"Siamo in un momento storico in cui la tecnologia sta assumendo dimensioni maggiori e toccherà le vite di tutti noi", ha sottolineato in apertura l'ad di ANSA Stefano De Alessandri.

Davanti, ha aggiunto, c'è uno uno scenario fatto di "grandissime opportunità ma anche di grandi rischi". E' quindi toccato all'assessore regionale alla Ricerca, Valeria Fascione, ricordare l'importanza delle 1509 startup che fanno della Campania la seconda regione in Italia: "Siamo la regione più giovane per capitale umano, qui ci sono Cisco, Deloitte, Calzedonia, Apple ed altri, tutti soggetti che vengono da noi per il capitale umano e per le startup". Il futuro guarda sempre verso l'intelligenza artificiale: "Vogliamo investire 100 milioni sulla Quantum Valley per essere primi anche nell'innovazione global".

Su Napoli e la Campania ha puntato Apple con la sua Academy: "Fin dal primo momento - ha ricordato Giorgio Ventre, il direttore scientifico - Apple ha scelto di lavorare con la Campania aprendo un polo con le imprese e attraendo studenti dall'estero". Bruno Siciliano, professore della Federico II e uno dei padri della robotica italiana, ricorda il ruolo della IA nella creazione dei robot umanizzati "che sostituiscono l'uomo in ruoli pericolosi".

"A Napoli i giovani si avvicinano sempre più all'IA" la rassicurazione di Giovanni Acampora, docente alla Federico II.

Punta sui talenti della Academy anche Deloitte: "L'intelligenza artificiale - ricorda Angelo Sorrentino - è un'area di grandi investimenti per noi. Il tessuto campano è molto frizzante e abbiamo diversi progetti su questo territorio".

Tante le testimonianze di chi lavora con l'intelligenza artificiale. Azzurra Mancini, cofondatrice di Logogramma, ricorda il lavoro fatto sui "linguaggi specialistici". Mentre Raimondo Zizza, ceo di Techvisory, rievoca quanto fatto per migliorare la resa di Dazn ai suoi esordi. Del futuro dell'intelligenza artificiale ha parlato anche Antonio Pescapè, ordinario alla Federico II di Napoli, sottolineando la possibilità grazie all'IA di poter distinguere il comportamento degli utenti in rete senza violarne la privacy. La missione di Fair (Future Artificial Intelligence Research) per l'intelligenza artificiale del futuro è stata esposta dal vice presidente della fondazione Carlo Sansone. Mentre la possibilità di prevenire con la IA disastri come quello di Valencia è stata evocata da Gaetano Volpe, ceo di Latitudo 40. "Con i nuovi satelliti siamo in grado di produrre mappe di rischio inondazione. Avremmo potuto dare l'alert". L'IA al servizio anche dell'agricoltura di qualità. Come ha spiegato Giorgio Ciardella, cto di Farzati Tech spa che parla di un ecosistema in grado di validare l'origine certa del prodotto. Delle applicazioni nel mondo della sanità ha parlato Imma Orilio, ceo di Talence Digital Intelligence. Chiude Fabrizio Perrone, fondatore della start up Zwatch che collabora con le grandi case di produzione cinematografica per il restauro digitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA