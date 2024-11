Alunni elementari alla scoperta del porto di Torre del Greco

Studenti delle scuole elementari alla scoperta dell'area portuale. È quanto avvenuto questa mattina nell'ambito del concorso "Torre del Greco, le bellezze del territorio", promosso dall'amministrazione comunale.

Come programmato durante la manifestazione svoltasi lo scorso mese di maggio all'hotel Poseidon - di concerto con le associazioni Sviluppo Area Porto e Oasi Fondiaria Vesuvio - in queste settimane gli alunni degli istituti che hanno preso parte all'iniziativa stanno svolgendo specifiche visite guidate in alcuni dei punti più caratteristici della città. Se gli studenti delle scuole medie e superiori stanno partecipando a sopralluoghi nelle aree protette del Vesuvio, i piccoli che frequentano le elementari stanno invece effettuando escursioni mirate legate alla zona del porto. Tra queste, quella che ha visto protagonisti gli allievi di due classi elementari dell'istituto Don Milani e del comprensivo Sauro-Morelli. I ragazzi, una quarantina in tutto, e i loro insegnanti hanno in primis partecipato alla visita guidata presso la sede del museo della marineria, attivo nei locali posti a ridosso della stazione centrale delle Fs. A seguire, hanno potuto vedere da vicino le attività di uno dei cantieri posti a ridosso del molo di ponente. Dopo una breve sosta per un veloce ristoro, i bambini hanno fatto tappa al molo di levante, dove hanno fatto conoscenza con alcuni dei pescatori operanti nella zona, pescatori che hanno avuto modo di spiegare alcuni "segreti" del loro lavoro. Infine, tappa nella chiesa di Portosalvo, dove ad accoglierli c'era il parroco, don Vincenzo Vitiello, che agli studenti della Don Milani e della Sauro-Morelli ha raccontato la storia della parrocchia e soprattutto il forte legame che con essa ha la gente di mare.



