Al via Creative, il Festival Metropolitano Culture giovanili

Al via Creative-Festival Metropolitano della Culture giovanili, rivolto ai giovani dai 18 ai 34 anni, progetto che include laboratori formativi completamente gratuiti per artisti emergenti, giovani imprenditori e professionisti della creatività, eventi culturali e rassegne musicali, contest e conversazioni eccellenti dedicate all'innovazione e alla trasformazione sociale. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi Sergio Colella e Lello Savonardo, Consulente del Sindaco per le Politiche Culturali Giovanili. Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, in intesa con la Fondazione Teatro San Carlo, con l'Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi Federico II e le Officine San Carlo, Creative intende sostenere il valore della creatività giovanile come elemento centrale per l'industria culturale nel territorio metropolitano napoletano e promuovere la cultura, l'arte e la bellezza come strumenti di contrasto al disagio sociale. "La Città Metropolitana di Napoli può vantare una popolazione giovanile impareggiabile rispetto ad altre aree italiane. Ecco perché, come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di ascoltare i giovani, le loro esigenze e i loro bisogni e convogliare le loro energie positive nell'opera di rilancio dei nostri territori. Lo sviluppo delle nostre comunità non può prescindere dai giovani a cui dobbiamo offrire le giuste opportunità per esprimere la loro creatività e questo Festival rappresenta senz'altro un'occasione unica. E' un progetto molto ampio che mette in rete i vari attori della creatività e rende i giovani protagonisti, è una delle tante risposte per contrastare il disagio giovanile, per cui serve il controllo, ma soprattutto serve l'ascolto e l'inclusione e questa prima edizione ci permette di sperimentare" afferma Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli.

II Creative Labs sono rivolti in particolare ai NEET (Not in Education, Employment, or Training). Le attività laboratoriali per le quali è possibile candidarsi sono: per la creatività urbana (a cura di Inward Osservatorio Nazionale Creatività Urbana), per la 'urban music' (con Lucariello), per le 'start up' ,(SPICI), per 'canzone d'autore' (con Giovanni Block) a cui si aggiungono i laboratori per il cinema e audiovisivi di Audiovisual Napoli Hub. Le attività di formazione saranno attive da dicembre a Vigliena presso le Officine San Carlo. Il Bando è aperto fino al 3 dicembre 2024, accessibile sul sito del teatro.

Previste anche masterclass con Giuliano Sangiorgi, Maurizio De Giovanni, Claudio Poggi, Renato Marengo, Maurizio Capone, Franz Cerami, Alex Giordano ed altri.



