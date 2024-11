Week-end all'insegna della vela alla Lega Navale Italiana

Un week-end baciato dal sole e dal sapore quasi estivo, quello che ha fatto da cornice alla seconda tappa del Campionato zonale della V zona per le classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7, tenutosi il 9 e 10 novembre, alla Lega Navale di Napoli.

Una organizzazione perfetta ha reso l'evento un successo in termini di risultati e soddisfazione degli atleti, circa settanta provenienti da tutta la Regione.

Due le prove disputate, una sabato e l'altra domenica, a causa della mancanza di vento: presente solo una leggera brezza proveniente da sud, sud/ovest, intorno ai 5/6 nodi.

Nella Classe ILCA 7, si è classificato primo Overall Giancarlo Balsamo, dello Yacth Club di Capri, seguito da Antonio Braucci, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia e da Lorenzo Migliaccio, del Circolo del Remo e della Vela Italia.

Nella Classe ILCA 6, primo Overall Mario Paliotto, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, seguito da Flavio Tito, della Lega Navale di Napoli e da Andrea Vitolo, del Circolo Canottieri Irno.

Nella Classe ILCA 4, si è aggiudicata la vittoria Irene Cozzolino, del Circolo Nautico di Monte di Procida, seguita da Valeria Ammirati, della Lega Navale di Napoli e da Maria Luisa Silvestri, del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

La premiazione è avvenuta nella sala intitolata a Carlo Rolandi - grande velista italiano e Presidente onorario della Fiv - con la proiezione, sullo sfondo, di foto e video realizzati nel weekend, a catturare le emozioni e la passione di una due giorni di sport e sana competizione.

"Siamo molto soddisfatti di avere ospitato la seconda tappa del Campionato zonale della V zona per le classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7 - spiega Michele Sorrenti, Presidente della Lega Navale di Napoli - e di essere riusciti a realizzare un evento di successo, offrendo la migliore ospitalità agli atleti e una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione.

Prossimo appuntamento, qui alla Lega Navale di Napoli, il Trofeo Telethon, in programma per il 14 dicembre, che ci permetterà di raccogliere fondi per la ricerca contro le malattie genetiche e che, proprio per questo, ci auguriamo riceva la massima adesione degli armatori. Speriamo siano in tanti a voler scendere in mare, insieme a noi, per una grande iniziativa di solidarietà.

Perché solo uniti, si vince."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA