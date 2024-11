Torre Annunziata, ciclo di incontri sui beni confiscati

Un ciclo di appuntamenti con la cittadinanza e le realtà del terzo settore per il recupero dei beni confiscati nel comune di Torre Annunziata. E' l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale e dal Consorzio Agrorinasce per sviluppare, insieme alla comunità, una strategia di valorizzazione "partecipata", con l'obiettivo di trasformare in un'opportunità per la città gli immobili sottratti alla criminalità organizzata.

Tre appuntamenti nel corso dei quali saranno attenzionate le diverse fasi: le opportunità di recupero, i progetti e le fonti di finanziamento. Un'iniziativa intrapresa dall'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo e che segue di poche settimane la firma del Protocollo di Legalità avvenuta lo scorso 25 settembre. Un patto, sottoscritto in Prefettura, per rafforzare i controlli antimafia e per assegnare ad Agrorinasce ulteriori 22 beni, oltre ai 7 già amministrati e che saranno oggetto del ciclo di seminari che si terranno giovedì 14 novembre, giovedì 21 novembre e giovedì 2 dicembre nella Sala degli Specchi di Palazzo Criscuolo.

"Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare il terzo settore e i cittadini sulle attività di Agrorinasce che da 26 anni opera nell'ambito della rivalorizzazione dei beni confiscati" spiega Giovanni Allucci, amministratore delegato di Agrorinasce. "Nel corso del primo incontro presenteremo il Consorzio e i beni confiscati che ci sono stati affidati che rappresentato una grande opportunità per Torre Annunziata".

Nel corso del primo appuntamento, mercoledì 14 novembre, sarà fatta una panoramica degli immobili confiscati, alla presenza dei vertici del Comune e di Agrorinasce.

Il tavolo istituzionale si terrà invece mercoledì 21 novembre: sono stati invitati Prefetto di Napoli Michele di Bari, il presidente del Tribunale di Torre Annunziata Francesco Abete, il Procuratore Capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, il procuratore aggiunto DDA della Procura di Napoli Sergio Ferrigno e l'assessore regionale alla Sicurezza e Legalità, Mario Morcone. In questa occasione saranno discussi i progetti e le prospettive, insieme alla Presidente di Agrorinasce Elena Giordano, il sindaco Corrado Cuccurullo, la direttrice del Dipartimento di Architettura della Federico II, Maria Rosaria Santangelo II e del Commissario Straordinario per Palazzo Fienga, Paolo Delle Veneri.

Terzo e ultimo incontro giovedì 2 dicembre sulle opportunità di finanziamento con Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione Con il Sud.

"Il riuso dei beni confiscati a Torre Annunziata è di fondamentale importanza nella nostra città - affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l'assessore ai beni confiscati Tania Sorrentino - Abbiamo fortemente voluto quest'iniziativa affinché il processo di valorizzazione avvenga coinvolgendo le migliori energie di Torre Annunziata. Il recupero dei beni a Torre Annunziata, oltre ai benefici in termini di servizi e spazi restituiti alla collettività, rappresenta anche un segnale forte, in termini simbolici. La cultura della legalità passa soprattutto attraverso azioni concrete che segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA