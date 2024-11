Tenta la fuga e investe agente della Polizia locale a Napoli

Questa mattina in piazza Dante, a Napoli, gli agenti della Polizia Locale hanno arrestatato in flagranza di reato un uomo di origine straniera, di 31 anni.

Alla guida di un motociclo senza indossare il casco protettivo, ha tentato di sottrarsi a un controllo stradale accelerando improvvisamente e investendo uno degli agenti, che ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

Dopo aver perso il controllo del veicolo, l'uomo ha tentato nuovamente di fuggire, opponendo resistenza e colpendo fisicamente gli agenti. E' stato però immobilizzato e condotto presso gli uffici competenti per il prosieguo delle procedure legali.

L'arresto è stato confermato dal sostituto procuratore di turno e l'indagato sarà giudicato con rito direttissimo



Riproduzione riservata © Copyright ANSA