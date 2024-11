SMS, dalla Fiom affermazioni false sulla nostra azienda

In merito alla notizia dello sciopero nel cantiere della raffineria SMS, dell'8 novembre scorso, la società SMS Spa S.B. intende "fornire precisazioni" in merito a "una serie di affermazioni non corrette, inveritiere e gravemente lesive dell'immagine della scrivente SMS S.p.A.

S.B".

"A detta del signor Andrea Morisco, Segretario Provinciale della Fiom", la SMS, "che svolge le 'manutenzioni' sul cantiere Q8, in occasione di uno sciopero indetto per il giorno 8 novembre avrebbe mandato a sostituire gli scioperanti con 'lavoratori con altri contratti di lavoro (multiservizi e giardinieri) su impianti delicatissimi ed in spazi confinati'.

Si tratta di affermazione falsa e diffamatoria in quanto la scrivente Società non fa parte di alcun consorzio ma fornisce a Q8 un Global Service all'interno della stessa occupando complessivamente circa 150 lavoratori: 20 di essi — a cui viene applicato il cccnl metalmeccanici - sono addetti ad attività di manutenzione degli impianti tecnologici e di questi 20 solo 9 hanno aderito allo sciopero indetto dal sig. Morisco e dalla sua organizzazione nel mentre gli altri hanno regolarmente reso la propria prestazione nella usuale attività di manutenzione".

"Altrettanto inveritiere - si aggiunge - sono le affermazioni di non meglio identificati 'lavoratori e lavoratrici'. Spiace che gli stessi debbano sborsare 25 euro al mese per parcheggiare l'auto ma non si comprende cosa c'entri l'azienda ed è contrario al vero che i lavoratori debbano consumare i pasti in un'area 'infestata dai topi e dove se piove forte ci si allaga': l'Azienda ha messo a disposizione per la refezione un ambiente in cui i lavoratori possano consumare i pasti in modo confortevole e sicuro, dotato di sedie e di tavoli, con adeguata illuminazione, aerazione, dotato di riscaldamento durante i mesi freddi e con un buon livello di pulizia. Le rivendicazioni ed i problemi dei lavoratori meritano sempre attenzione e rispetto: non altrettanto le strumentalizzazioni poste in essere da chi cerca di sopperire alla propria scarsa rappresentatività nell'ambito dei lavoratori SMS addetti al Global Service Q8 disertando i tavoli di trattativa, e diffamando nel contempo un'azienda, in possesso della certificazione sa8000 sulla responsabilità sociale di impresa nel cui ambito sono monitorati e valutati, negli audit periodici, corretta applicazione dei ccnl ed il benessere dei lavoratori e che è stata considerata da tutte le Organizzazioni Sindacali (CGIL compresa) una delle più virtuose sul territorio per la capacità di intrattenere corrette relazioni industriali".

La società annuncia infine che "porrà in essere, in tutte le sedi competenti, ogni necessaria azione idonea ristabilire la verità dei fatti e ad ottenere il dovuto risarcimento per l'ingiusto danno immagine — anche nei confronti del Committente Q8- che le dichiarazioni ed affermazioni rilasciate le hanno provocato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA