Serena Autieri canta 'La Serendipity' al Teatro Cilea

Serena Autieri torna a Napoli con 'La Serendipity', il nuovo spettacolo musicale che rende omaggio alla tradizione musicale italiana, in scena al Teatro Cilea dal 14 al 17 novembre. L'attrice e cantante napoletana accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le melodie della cultura partenopea e romana, con una selezione di classici reinterpretati in stile elegante e passionale.

Prodotto da Enrico Griselli e arricchito dalle orchestrazioni del Maestro Enzo Campagnoli, 'La Serendipity' coinvolge un un'orchestra di sedici elementi in un repertorio che include omaggi anche a Mia Martini e Domenico Modugno.

Questo spettacolo non è solo un'occasione per vedere Serena Autieri in una veste nuova, ma vuole proporre anche un momento di condivisione e celebrazione della cultura musicale italiana, unendo generazioni e creando un ponte tra passato e presente.

La stagione del Teatro Cilea, direttore artistico Lello Arena, proseguirà con Massimiliano Gallo (dal 21 novembre), Vincenzo De Lucia (dal 5 dicembre), Biagio Izzo (dall'11 dicembre), e nel 2025 Benedetto Casillo (dal 30 gennaio), Carlo Buccirosso (dal 13 febbraio), il concerto degli Avion Travel (dal 20 febbraio), Maurizio Casagrande (dal 6 marzo), Ghiri Gori - I Ragazzi della Cilea Academy (dal 10 aprile), e Paolo Caiazzo (dal 24 aprile).





