'Napoli sulla pelle', ecco il nuovo libro di Paolo Trapani

Nuova iniziativa socio/culturale al Club Napoli Boscoreale "Lava e Lapilli" in via Papa Giovanni XXIII.

L'appuntamento è fissato per giovedì 14 novembre ore 19.30.

Ci sarà la presentazione del libro "Napoli sulla pelle, l'amore identitario per la maglia azzurra", dello scrittore e giornalista Paolo Trapani.

A moderare l'incontro sarà il giornalista Antonio d'Errico.

Previsti gli interventi del sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, del sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, e del presidente del club Gaetano Troise.

Il libro di Paolo Trapani, scritto in collaborazione con Renato Camaggio (collezionista di maglie da campo), racconta aneddoti, retroscena e vicende legate al Napoli ed alla sua storia: il tutto attraverso la maglia azzurra.

La maglia nel calcio è il simbolo più importante di una squadra ed a Napoli è icona assoluta della passione collettiva che unisce il popolo napoletano al football: un vero e proprio cordone ombelicale che tiene legati, indissolubilmente, madre (città) e figlio (squadra).



