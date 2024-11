Madre di Giulia Tramontano, 'non è più tempo di orrore e bugie'

"Cara Giulia, non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria.

Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima". Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, nel giorno della nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato a Milano di avere ucciso la fidanzata, incinta al settimo mese, con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago il 27 maggio del 2023. Per oggi è prevista la discussione delle parti.



