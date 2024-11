Lavoro, Cgil Cisl e Uil Campania incontrano De Luca

"Oggi, insieme a Cisl e Uil abbiamo incontrato il presidente Vincenzo De Luca, per mettere a fuoco le urgenze per questa regione. Innanzitutto il settore dell'automotive con la vertenza Stellantis e ancora il comparto dell'aerospazio, con Leonardo, e la sanità perché se questo Governo, anche con la legge finanziaria, non toglie i limiti e i vincoli sul piano di rientro, le risorse verrebbero sempre assegnate in maniera diseguale. Ci incontreremo di nuovo, subito dopo l'incontro al Ministero per le Imprese e il Made in Italy della prossima settimana, almeno per continuare la discussione sull'automotive e metteremo insieme, se possibile, un'azione di mobilitazione concreta anche nei confronti del Governo e, soprattutto, per rivendicare un tavolo congiunto con ministero, sindacati e Regione". Così il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine dell'incontro con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che si è tenuto questa mattina a Palazzo Santa Lucia insieme ai segretari generali di Cisl e Uil Campania, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati.



