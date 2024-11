Crisi idrica in Irpinia, Movimento disabili 'intervenga Procura'

"Si faccia luce sull'emergenza idrica che da anni, e soprattutto negli ultimi mesi, non garantisce ai cittadini della provincia di Avellino il diritto ad un bene tutelato dalla Costituzione". Il referente irpino del Movimento italiano disabili, Giovanni Esposito si rivolge al procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, con la richiesta di accertare eventuali responsabilità in capo ad Alto Calore spa, la società pubblica che gestisce le risorse iriche in irpinia e in parte della provincia di Benvento. "I più penalizzati -sottolinea Esposito- sono le persone con disabilità affette da gravi patologie impossibilitate a fare uso della risorsa idrica a causa delle continue sospensioni e della chiusure notturne". In mattinata, il Procuratore Airoma, a margine di un evento ad Avellino, aveva lasciato intendere che l'ufficio inquirente sta monitorando la situazione, mentre domani l'amministratoire unico di Alto Calore spa, Antonello Lenzi, ha convocato un vertice per fare il punto sull'emergenza che da mesi coinvolge l'intera provincia a causa delle rotture alle condotte che, insieme alla ridottissima portata delle sorgenti, provoca la dispersione ogni giorno di significative quantità di acqua.



