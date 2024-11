Controlli della polizia locale a Napoli, sanzioni e sequestri

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato le operazioni di controllo stradale nell'ultimo fine settimana, con interventi mirati in diversi quartieri e lungo alcune delle principali arterie della città.

Agenti del Reparto Motociclisti-Git e delle Unità Operative territoriali hanno condotto diverse operazioni, con un totale di circa 70 veicoli sottoposti a verifica. Gli interventi hanno portato a 90 sanzioni, di cui 28 relative a violazioni di norme sul parcheggio e 4 specifiche per irregolarità legate ai documenti di guida. In Viale A. Dohrn, sono stati sequestrati tre veicoli, tra cui due auto e una moto, per mancanza di copertura assicurativa e altre infrazioni, come la guida senza patente, la mancata revisione e il transito non autorizzato in area pedonale. Complessivamente sono stati elevati 16 verbali, che includono sanzioni per guida su marciapiede, passaggio con semaforo rosso e inversioni di marcia non consentite.

Un'ulteriore attività di contrasto all'abusivismo nel trasporto di persone, condotta in turno notturno, ha portato al controllo di 7 veicoli e all'emissione di 8 sanzioni. In tale contesto, sono state ritirate 3 licenze taxi, una carta di circolazione, e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Le violazioni contestate includevano il mancato funzionamento del tassametro, l'assenza del tariffario e la guida con patente scaduta.

Nel quartiere di Barra, Agenti motociclisti hanno eseguito il controllo di 22 veicoli, con il sequestro di 7 mezzi, il fermo amministrativo di 15 e l'affidamento di 5 veicoli a un custode-acquirente. In questa operazione, sono state contestate 46 violazioni per infrazioni quali la circolazione senza documenti, la mancanza di copertura assicurativa, e l'utilizzo di motocicli senza casco, nonché per l'impiego di un veicolo non omologato per l'uso stradale, che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Infine nel quartiere Stella 28 sanzioni per sosta irregolare, comprendenti infrazioni come la sosta sugli attraversamenti pedonali, nelle fermate di mezzi pubblici e negli spazi riservati a soggetti con disabilità, oltre a ulteriori 4 sanzioni per irregolarità nei documenti di guida.





