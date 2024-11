Campania, Livio Petitto aderisce a Forza Italia

Il consigliere regionale della Campania, Livio Petitto, capogruppo di "Moderati e Riformisti", ha aderito a Forza Italia. L'adesione del consigliere eletto nel collegio della provincia di Avellino è stata ufficializzata alla Camera dei deputati dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, dal coordinatore regionale, Fulvio Martusciello e dal commissario provinciale, Angelo Antonio D'Agostino. "La mia adesione -ha sottolineato Petitto- è la naturale continuazione di un percorso politico che oggi trova in Forza Italia il riferimento di valori radicati nella migliore trazione politica del nostro Paese". Il commissario provinciale D'Agostino, che ha recentemente chiuso la campagna tesseramento con oltre due mila adesioni, soprattutto di sindaci e consiglieri comunali, ha sottolineato come l'adesione di Petittto rappresenti "un segno ulteriore della grande crescita di Forza Italia in provincia di Avellino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA