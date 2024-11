Avellino, sinergia Procura-Arma contro inquinamento

Azioni congiunte per contrastare i sempre più frequenti episodi di inquinamento e monitoraggio costante per garantire tempestivi interventi preventivi e repressivi: questi i temi della conferenza operativa promossa dal Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, e il Comando provinciale dei carabinieri, guidato dal colonnello Domenico Albanese. All'incontro sono intervenuti il generale di Divisione, Giuseppe Canio La Gala, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso e il Procuratore capo di Benevento, Gianfranco Scarfò. Presentate le nuove strategie che sono state messe in campo per contrastare i reati ambientali, con il pieno coinvolgimento delle sette Compagnie, le 67 Stazioni dell'Arma e i 15 Nuclei dei carabinieri forestali che operano sul territorio della provincia di Avellino. Sottolineata anche la necessità di azioni volte a sensibilizzare le comunità e i cittadini per impedire che vengano commessi danni irreversibili all'ambiente e ai corsi d'acqua.



