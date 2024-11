Il furto in farmacia e poi la fuga in auto per 10 km, arrestati

Una farmacia razziata, un'auto rubata in fuga e i carabinieri all'inseguimento. E' la sintesi di un intervento avvenuto nella notte a Cicciano, comune della provincia nord orientale napoletana, dove alcuni uomini dal volto travisato hanno forzato la vetrina di una farmacia e sono fuggiti in auto con la cassa continua.

Chi ha sentito il fragore dello scasso ha composto il 112 e fornito ai carabinieri una descrizione precisa del veicolo in fuga. I militari della sezione radiomobile di Nola hanno individuato l'auto e l'hanno tallonata, supportati da altre gazzelle posizionate lungo ogni possibile via di fuga.

L'uomo alla guida, ormai braccato, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo dell'illuminazione, dopo una corsa di quasi 10 chilometri.

Con l'auto danneggiata, poi risultata provento di furto, i fuggitivi si sono affidati alle loro gambe venendo bloccati e arrestati dopo poco. Si tratta di due 30enni di origini rom.

Dovranno rispondere di concorso in rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata interamente restituita.



