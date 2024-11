Controlli della Polizia, arresti e sequestri

Un trentunenne napoletano è stato arrestato la scorsa notte dalla Polizia, a Napoli, per detenzione di droga. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia in via Michelangelo Ciccone, mentre spacciava: addosso gli sono stati trovati 29 involucri di cocaina del peso complessivo di 6 grammi e 112 euro.

Ieri sera, a Portici, è invece finito in manette un 37enne di Torre del Greco, durante un servizio di controllo del territorio interforze. L'uomo è stato sorpreso in via Gianturco mentre stava rubando in un box.

In una struttura ricettiva di Pompei è stato arrestato un uomo di 37 anni, residente a Roma, perchè destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità austriache, per reati contro il patrimonio, commessi a Vienna nel 2022.

A Pomigliano D'Arco, infine, la polizia ha eseguito un provvedimento di carcerazione a carico di un trentenne napoletano: deve scontare quasi dieci anni di reclusione per rapina e reati in materia di stupefacenti, commessi a Pomigliano D'Arco, Casalnuovo di Napoli e paesi limitrofi tra il 2013 ed il 2015.



