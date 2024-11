Conte, 'se c'è un errore il Var deve intervenire, che rabbia'

"Ma che significa che il Var non interviene? Quando vogliono , e quando conviene, lo fanno, altre volte no. Il Var deve intervenire se c'è un errore, a livello di logica deve farlo. Se c'è il Var, deve correggere gli errori o intervenire per cose non viste dall'arbitro. Si era partiti benissimo quando è stato introdotto, ora può intervenire o non intervenire, ma che significa? E' una cosa che mi fa arrabbiare, da tempo lo volevo dire. Il Var deve intervenire, altrimenti si creano dei retropensieri". Antonio Conte non ha gradito l'assegnazione all'Inter del rigore poi fallito da Calhanoglu e si sfoga dai microfoni di Dazn.



