Al Fatebenefratelli di Benevento focus su patologie colon retto

Bilancio positivo per le tre giornate del congresso sulle patologie del colon-retto, organizzate a Benevento nell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli. Le assise hanno riunito "i massimi esperti del settore rappresentando così un'opportunità unica per confrontarsi sulle ultime frontiere della chirurgia colorettale e condividere le migliori pratiche cliniche", dice il direttore scientifico Alessandro Arturi, soddisfatto per avere avuto nel capoluogo sannita chirurghi esperti come i professori Massimo Carlini, Ludovico Docimo, Pierpaolo Sileri, Giuseppe Sica, Paolo Del Rio.

"L'alto livello scientifico dei lavori presentati e la partecipazione attiva di tutti i presenti hanno dimostrato - sottolineano i promotori - l'importanza di iniziative come questa per l'avanzamento delle conoscenze e l'ottimizzazione delle cure per i pazienti". "Siamo certi - prosegue il Direttore Uoc di Chirurgia del FBF di Benevento - che i risultati di questo congresso avranno un impatto significativo sulla pratica clinica quotidiana, migliorando la diagnosi precoce e l'efficacia dei trattamenti per le patologie del colon-retto".

"Ci auguriamo - conclude Arturi - che questa iniziativa, grazie anche al supporto del Superiore fra Lorenzo Antonio Gamos, delle direzioni sanitaria ed amministrativa, possa diventare al Fatebenefratelli un appuntamento fisso nel panorama scientifico nazionale ed internazionale, contribuendo così a fare ulteriori progressi nella lotta contro queste patologie, come sottolineato ed apprezzato anche negli interventi del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del direttore sanitario dell'ASL BN Marco De Fazio".



