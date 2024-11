A Camerota il premio Internazionale Nassiriya per la pace

A Marina di Camerota, nel Salernitano, l'XI edizione del "Premio Internazionale Nassirya per la Pace", organizzato dall'associazione culturale Elaia impegnata nella promozione dei valori della pace, della legalità e dell'impegno civile.

Il premio, nato per ricordare le vittime dell'attentato di Nassiriya del 2003, è stato conferito a coloro che, con il loro lavoro quotidiano, contribuiscono sia a portare la pace in contesti di conflitto sia a difendere i diritti umani. Alla cerimonia di consegna, accompagnata dalle note della Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi, hanno preso parte autorità civili e militari, tra cui il sottosegretario di Stato Tullio Ferrante, che ha dedicato il premio ricevuto a Silvio Berlusconi. Premio alla memoria, invece, per il sottotenente dei carabinieri Giovanni Cavallaro, caduto in servizio nell'attentato di 21 anni fa a Nassiriya. Nel corso della manifestazione si è svolta una marcia della pace da parte degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Camerota che ha raggiunto il porto di Marina di Camerota. Qui, è stato allestito un ospedale da campo dell'Esercito Italiano, in collaborazione con l'associazione MediCilento. Tra i premiati anche Pietro Orlandi, il generale di Corpo d'armata Stefano Mannino (presidente del Centro Alti Studi per la Difesa), l'ammiraglio Isp. Sergio Liardo (vicecomandante generale delle Capitanerie di Porto), i medici del Policlinico Militare Celio di Roma e il cane Ben, eroe dei vigili del fuoco. Ben, insieme al suo istruttore Giuseppe Amato, è stato protagonista di un'operazione di salvataggio a Saviano, nel settembre 2024, riuscendo ad estrarre diverse persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio.

"Abbiamo ricordato chi non c'è più, chi ha pagato con la propria vita l'impegno per la pace - ha dichiarato all'ANSA il presidente dell'Associazione Elaia, Vincenzo Rubano - ma abbiamo voluto anche abbracciare e ringraziare tante donne e uomini che continuano a lavorare per la pace dimostrando impegno, coraggio e amore per la propria nazione. I riconoscimenti - ha concluso Rubano - sono un inno all'eccellenza e all'operosità dell'Italia in tutti gli ambiti".



