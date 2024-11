Padre bimbo autistico: "Da anni senza cure, sono disperato"

"Mio figlio ha 9 anni e la mancanza di terapie incide sulla sua socialità ripercuotendosi anche sulla scuola e su tutti i suoi rapporti sociali". Lancia un grido d'allarme Aniello, padre del piccolo Giacomo (nome di fantasia), il bambino autistico del quartiere Ponticelli di Napoli, da anni in lista d'attesa e senza terapie, un caso finito anche in trasmissione sulle reti Mediaset.

Adesso, dopo avere appreso delle difficoltà, il bimbo è stato accolto dall'associazione "La Battaglia di Andrea" che da anni si occupa di difendere dei diritti dei bimbi disabili.

"Abbiamo bisogno di aiuto - prosegue Aniello - siamo andati già privatamente in un altro centro ma purtroppo non abbiamo i mezzi economici necessari, siamo disperati", conclude in lacrime l'uomo.

"Aniello - fa sapere Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - è venuto nei nostri uffici ed ha incontrato uno dei nostri avvocati, Vincenzo Grimaldi, il quale si è immediatamente mosso per risolvere la situazione. Le liste di attesa sono sicuramente un problema molto grande un pò dovunque - conclude - ma questo secondo me si tratta di un caso molto urgente ed indifferibile, il bambino ha bisogno immediatamente delle terapie, ne va del suo futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA