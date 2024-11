Napoli pronto a sfidare l'Inter, in ballo il primato

Giocare a San Siro senza paura per tornare a Napoli ancora da capolista. E' questo l'obiettivo del Napoli che domani sera è atteso dal test più difficile del campionato, la trasferta in casa di quell'Inter che dopo undici giornate insegue gli azzurri in classifica con un punto di distacco.

Conte sta preparando da una settimana il match, studiando fino in fondo l'Inter di Inzaghi, che viene da tre vittorie consecutive tra serie A ed Europa, senza aver subito gol contro Empoli, Venezia e Arsenal, e con una difesa che si è chiusa e un centrocampo che ha ritrovato il talento di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Conte ha lavorato molto su Anguissa e McTominay a centrocampo, fidando anche su Gilmour ancora in ballottaggio con Lobotka. Lo slovacco, che non gioca dal 4 ottobre a seguito dell'infortunio patito in nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo da mercoledì, ma il tecnico assieme allo staff medico sta valutando la sua forma, per capire se sia pronto a giocare sin dal 1' un match di alto livello come quello atteso a San Siro.

Per lo scozzese Gilmour c'è quindi ancora una grossa chance di giocare dall'inizio, e di dare così un forte contributo alla costruzione del centrocampo azzurro mostrando capacità anche di impostare la manovra e il contropiede del Napoli.

La classifica con il Napoli in testa, infatti, costringe l'Inter a cercare la vittoria facendo affidamento su pressing e pressione offensiva, lasciando quindi agli azzurri spazi in contropiede che Conte vuole siano sfruttati. Per questo tipo di strategia tattica si fa molto affidamento su Kvaratskhelia e Politano, ma anche su Di Lorenzo e Olivera che dovranno coprire sugli esterni nerazzurri ma anche saper ripartire veloci per creare le occasioni giuste per i piedi di Lukaku, che ha tanta voglia di tornare a segnare, in una sfida alla sua ex squadra contro la quale lo scorso anno non ha fatto gol.

Domani, come ha sottolineato ieri, Conte vuole un Napoli che dimostri di essere una squadra compatta e pericolosa, che sappia anche costruire le sue azioni offensive, schiacciando l'Inter in difesa e portando davanti a Sommer anche il talento di Kvaratskhelia, altra stella dell'attacco azzurro che finora non ha mai segnato contro i nerazzurri. Napoli pronto a provarci fino in fondo, in una serata che i tifosi azzurri auspicano da top team davanti alla Scala del calcio.



