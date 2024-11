Musica: ecco "Amore e Salute", quarto album dei Fitness Forever

È uscito "Amore e Salute", il nuovo album dei Fitness Forever, pubblicato dalla label spagnola Elefant Records e distribuito da Altafonte (digitale) e Goodfellas (LP e CD) nei negozi di dischi. Dopo il successo dei singoli "A vele spiegate" (feat. Calcutta e Alan Sorrenti), "Ischia" (feat. Peppino Di Capri) e "L'amour", la band partenopea capitanata da Carlos Valderrama torna con otto nuove tracce, tra cui "Goodbye", impreziosita dal featuring di Luciano Angeleri.

L'album, descritto come un ponte tra yacht-rock, disco-funk e influenze pop italiane, riafferma il ruolo di "super gruppo" dei Fitness Forever nella scena musicale contemporanea. Oltre all'uscita di "Amore e Salute", Elefant Records celebra la band con la ristampa esclusiva in vinile di "Tonight" (2017), ormai introvabile e ambito dai collezionisti.

"Con composizioni sofisticate e arrangiamenti orchestrali, 'Amore e Salute' - evidenzia una nota - è una dichiarazione d'amore per la musica italiana, in cui la band mescola il fascino retrò con un'estetica contemporanea, offrendo una ventata di freschezza nel panorama musicale. In un panorama musicale italiano sempre più asfittico, 'Amore e Salute' riporta la musica al centro dell'attenzione, proponendo un ventaglio di influenze amplissimo che spazia tra disco-chansonne, yacht-rock, city-pop, i jingles di Franco Godi e Augusto Martelli, il jazz-funk in salsa carioca di Arthur Verocai e Marcos Valle, le suggestioni cinematiche à la Charles Fox e le armonie celestiali di Donald Fagen, il tutto ricoperto da una speciale glassa tutta Italiana, che sa di Pino Daniele, Enzo Carella e Lucio Battisti".



