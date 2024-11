Lo avvicinano in scooter e gli sparano 7 colpi, uomo in ospedale

Potrebbe essere stato un tentativo di rapina, ma l'ipotesi è tutta da verificare: di sicuro è vivo per miracolo un cittadino albanese di 43 anni, ferito da sette proiettili che gli avrebbero sparato due uomini a bordo di uno scooter. I fatti si sono verificati poco fa, a Giugliano in Campania.

I carabinieri sono intervenuti in serata nell'ospedale 'San Giuliano', dove poco prima un cittadino albanese di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato con ferite da colpi di arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione, al vaglio degli investigatori, sembra che l'uomo sia stato vittima di un tentativo di rapina da parte di due persone in sella a uno scooter.

Il 43enne è stato colpito da sette colpi di arma da fuoco, tra gambe addome e mani, la maggior parte di striscio.

I fatti sarebbero avvenuti sull'asse mediano, all'altezza di Giugliano in Campania, ma al 112, non è arrivata alcuna segnalazione al riguardo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Giugliano.





