'Liberiamo Napoli dalle violenze' assemblea pubblica a Napoli

A poche ore dall'ennesimo episodio di violenza consumatosi nella notte a Napoli ai danni di un diciottenne, alcune centinaia di persone, circa 300, si sono ritrovate in piazza del Gesù per aderire all'assemblea pubblica promossa nei giorni scorsi da Libera Campania in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli.

In piazza associazioni anti camorra, sindacati e cooperative sociali a pochi giorni dalle morti violente di Emanuele Tufano e Sante Romano. Presenti tra gli altri il padre comboniano Alex Zanotelli e una vasta rappresentanza della giunta comunale di Napoli. Tra gli altri l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu e quello allo Sport Emanuela Ferrante, l'assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese e quello alle Politiche Giovanili Chiara Marciani.

In apertura è stato letto un messaggio di vicinanza e adesione all'iniziativa del vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. In piazza tra gli altri - oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - il vice presidente della Camera Sergio Costa, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli, il senatore di Sinistra Italiana Peppe De Cristofaro, la consigliera regionale del gruppo misto Maria Muscarà, l'ex governatore campano Antonio Bassolino, la consigliera comunale Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo vittima innocente di camorra, Geppino Fiorenza referente regionale di Libera.

Dal palco si sono alternati gli interventi di rappresentanti delle associazioni anti camorra, dei sindacati, della Caritas, di Legambiente, degli studenti, di Libera e dell'Azione Cattolica. Presenti anche i parenti di alcune vittime innocenti di camorra come Genny Cesarano e Francesco Pio Maimone. In piazza diversi striscioni e la manifestazione di mamme e bambini riuniti in cerchio ad esporre cartelli contro la violenza. Per terra delle scarpe, come quelle che sono state alla base della lite che ha portato all'omicidio di Santo Romano. La manifestazione - che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di persone - si è conclusa poco dopo le 13.



