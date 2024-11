Greg Rega, secondo capitolo della trilogia dedicata all'amore

Dopo il primo singolo estivo "Vita Mia", il cantautore soul Greg Rega torna con un brano inedito, "Comm' maje", disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il singolo, pubblicato con l'etichetta Imusician/Camposound, rappresenta, si sottolinea in una nota, "il secondo capitolo della trilogia dedicata all'amore, un progetto intimo e profondo che esplora le sfumature emotive più intime".

La produzione musicale è affidata a endly, noto per collaborazioni con artisti come Clementino, mentre il testo porta la firma del cantautore Maldestro, conferendo alla canzone un'impronta autoriale unica. "Comm' maje", si aggiunge, "è un tassello fondamentale nella narrazione di questa trilogia: un viaggio nell'amore in tutte le sue sfaccettature, dalla passione al rimpianto, dalla gioia alla riflessione". Anche per "Comm' maje" è stato realizzato un visual video che arricchisce l'esperienza dell'ascolto con un'interpretazione visiva che permette agli spettatori di immergersi completamente nel concept della trilogia. Ogni videoclip crea un filo narrativo che lega i brani, costruendo un percorso emozionale e multisensoriale per chi ascolta e guarda.

"Greg Rega, con la sua voce profonda e magnetica, continua a conquistare un pubblico sempre più vasto, sia in Italia che all'estero - si rileva - La sua musica, caratterizzata da sonorità soul potenti, tocca le corde più profonde dell'anima, regalando emozioni uniche e indimenticabili".



