ALIS The New World al Palapartenope con Le Cirque Top Performers

E' in programma dal 12 al 15 dicembre a Napoli, al Palapartenope, lo show 'ALIS The New World". Uno spettacolo che in tredici tour con oltre 390mila spettatori ha condotto in nove anni di attività, la Compagnia "Le Cirque Top Performers" "ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante del genere" come sottolineano in una nota i promotori dell'evento. Uno spettacolo con nuove scenografie, nuovi numeri ed una colonna sonora musicale rinnovata per 5 repliche. In scena un cast con oltre venticinque artisti.

"Talento, eccellenza e unicità i requisiti d'obbligo - si afferma - per entrare a fare parte del gruppo composto da acrobati, giocolieri, aerialist, equilibristi, comici, capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, tenendo il pubblico col fiato sospeso. Scenografie, luci e coreografie saranno in grado di regalare atmosfere coinvolgenti".

In quasi due ore ALIS prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell'Ottocento e dal capolavoro di Lewis Carroll. Gianpiero Garelli, creator & guide della compagnia "Le Cirque Top Performers", afferma: "Eccoci con il nuovo Show.

Abbiamo voluto mantenere il tema di 'Alice nel paese delle meraviglie', ma ricreando completamente lo spettacolo. In primis gli artisti, ma anche le musiche, le scenografie e gli effetti speciali. In questi nove anni di attività abbiamo sempre migliorato la nostra offerta, ma stavolta siamo certi che resterete davvero a bocca aperta. Si torna a sognare". Tra gli artisti dello show il Duo Bazaliy (Dance Trapeze), Ryan James (Aerial Solo Straps), Asia Tromler (Aerial Silk, Nico Pires (Diabolo), Darina Toropova (Armillary Sphere), Genia Tykhonkov (Aerial Pole), Dalai Cellai (Cantante/Violoncellista).



